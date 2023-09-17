فلسطينيون في أميركا يُذكّرون العالم بمجزرة صبرا وشاتيلا

فلسطين اليوم

نشر نشطاء فلسطينيون في الولايات المتحدة الأمريكية الأميركية، فيديوهات والصور وقصص الفلسطينيين الذين نجوا من مجزرة صبرا وشاتيلا لإعادة تذكير الرأي العام الأميركي بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وما زالت منذ ما يزيد على 75 عاماً.

وأعاد النشطاء نشر العشرات من المواد الاخبارية والصور التي نشرت على مدار السنوات التي تلت المجزرة الوحشية لحث الرأي العام الأميركي على ضرورة التحرك والطلب من ممثليهم في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ اتخاذ قرارات عاجلة تلجم دولة الاحتلال المستمرة في جرائمها وعنصريتها ضد الشعب الفلسطيني.

وتنشط مؤسسات الجالية في تعريف الأجيال الجديدة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، ومن بينها المجزرة الأكبر والأكثر ألما في تاريخ القضية الفلسطينية (صبرا وشاتيلا)، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.