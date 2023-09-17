اسقاط طائرات مسيرة اوكرانية قبالة ساحل جزيرة القرم

فلسطين اليوم

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، ستة مسيرات اوكرانية قبالة الساحل الغربي لشبه جزية القرم.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 مسيرات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، عن احباط عشرات الهجمات الأوكرانية باستخدام طائرات وزوارق انتحارية فوق شبه جزيرة القرم.