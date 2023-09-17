قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا في الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود فتحي مسالمة (22 عامًا) من بلدة بيت عوا، بعدما داهمت محله التجاري وفتشته.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين (زكريا أبو جاموس، وعبدالله زقوت) على حاجز عسكري (إسرائيلي) قرب قلقيلية.

ونقلت قوات الاحتلال المعتقلين إلى جهة غير معروفة.

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