مواجهات وإصابات واعتقالات في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما بلغ عن اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، وسط اندلاع مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها الميدانية تعاملت مع 22 إصابة اختناقاً بالغاز، خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة بيتا، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة بين الشباب وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وألقى شبان الحجارة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة زبوبا غرب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.

وأصيب الشاب عبد الله أبو عيشة بجراح في ظهره جراء اعتداء المستوطنين عليه بسكين خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين في تل ارميدة وسط الخليل.

وهاجم مستوطنون حارة السلايمة في البلدة القديمة بالخليل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ناجح الرازم.

واعتقلت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل ثلاثة شبان في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

من جهته، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة من البلدة ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي البلدة، فيما أغلق الاحتلال المدخل الغربي للبلدة.