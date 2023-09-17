فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة ما يُسمى بأعيادهم "اليهودية".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إليه، ودخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته، وأجرت تدقيق في هوياتهم وحقائبهم المدرسية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القوات انتشرت في أحياء وبلدات المدينة المقدسة، ومنعت دخول من تقل أعمارهم عن 50 عامًا،.

ونفذ المقتحمون في باحات المسجد الأقصى، جولات استفزازية ضد المصلين والمتواجدين في المسجد.

وتعمل قوات الاحتلال، على إفراغ ساحات المسجد الاقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب ١٥ شخصاً حتى اللحظة، لتأمين اقتحام المستوطنين، بحسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال المنتشرة، شابين من باحات الأقصى، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

هذه الإجراءات القمعية، تأتي بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، حيث تعمد سُلطة الاحتلال على تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد وتعرقل وتمنع دخول المسلمين.

نشطاء مقدسيون ومرابطون مبعدون عن المسجد الأقصى، دعوا، أمس، للحشد وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتصدّي لاقتحامات المستوطنين المرتقبة خلال أعياد الاحتلال التي ستبدأ يوم غدٍ الأحد.



