فلسطين اليوم

أصيب شاب بجروح الليلة الماضية في هجوم نفذه مستوطنون على الفلسطينيين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على الشاب عبد الله راغب أبو عيشة، وطعنوه بسكين في ظهره.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الشاب بجراح تلقى على إثرها العلاج في المكان، فيما وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأقدم المستوطنون على رشق الفلسطينيين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن تحطيم عدد من نوافذ المنازل لعائلات أبو مرخية وأبو شمسية وغانم ودعيس والحداد وأبو هيكل وأبو عيشة وغيرها، قرب مستوطنة "رماتي شاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة ووفرت الحماية للمستوطنين، فيما أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب الفلسطينيين ومنازلهم ما أسفر عن حالات اختناق.

يذكر أن اعتداءات وعربدة المستوطنين تتواصل بشكل يومي في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وهي ما تسفر عن إصابات وأضرار في المنازل والممتلكات.