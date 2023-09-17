"منتقمون السايبر" تستهدف شبكة سكك الحديد الصهيونية

فلسطين اليوم

استهدفت مجموعة مجهولة أطلقت على نفسها "منتقمون السايبر" شبكة سكك الحديد الصهيونية.

وأعلنت مجموعة "منتقمون السابير" من خلال نشرها وثائق عن استهدافها البنية التحتية الكهربائية لسكك الحديد الصهيونية.

وقالت هذه المجموعة (المنتقمون) عبر قناتها على "تلغرام"، نقلا عن الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني: إنها منذ عام 2020 وحتى الآن قامت بشن هجمات سايبيريّة عديدة على البنية التحتية لشبكة سكك الحديد في "إسرائيل".

وقد هددت "المنتقمون" بتوجيه ضربات مدمرة للبنية ​​التحتية الصهيونية إذا استمر هذا الكيان في جرائمه.

وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.