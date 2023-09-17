طهران تكشف عن ضربة كبيرة وجهتها للكيان الصهيوني.. هذه التفاصيل

فلسطين اليوم

كشف وزير الأمن الإيراني، إسماعيل الخطيب، أن بلاده وجهت ضربة للكيان الصهيوني أكبر من التي كان يسعى الأخير إلى توجيهها لطهران خلال العام الماضي.

وقال الخطيب: إن هذه الضربة تمثلت في "استخدام وجذب اليهود الساكنين داخل الكيان المحتل من قبل المقاومة، وهو ما أدى إلى تسريع انهياره، وشكل أحد نجاحات جبهة المقاومة".

واعتبر الخطيب أن "الضربة الكبرى التي وجهتها إيران للاحتلال، تفوقت على ضربته، التي استخدم فيها أعمال الشغب والاضطرابات التي اندلعت في طهران خلال العام الماضي".

وأوضح الوزير الإيراني أن "الاحتجاجات أظهرت أن العدو (الاحتلال الإسرائيلي) استخدم الفضاء الافتراضي والإعلامي لافتعال أعمال الشغب في البلاد"، مشددا على أن الأخير "أيقن أنه لم يحقق أية نتيجة من الاضطرابات وأعمال الشغب التي افتعلها".