بالفيديو برشلونة يسحق ريال بيتيس بخماسية نظيفة ويعتلي صدارة "الليغا"

الساعة 12:11 ص|17 سبتمبر 2023
أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس
أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس

فلسطين اليوم

حقق نادي برشلونة الاسباني، مساء اليوم السبت16/9/2023م، فوزاً كبيراً على ضيفه لحساب الجولة الخامسة في الدوري الاسباني ريال بيتس

وسجل لبرشلونة جواو فيليكس وليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا وجواو كانسيلو، في الدقائق (25، 32، 62، 66، 82).

بتلك النتيجة يصبح رصيد نادي برشلونة 13 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 7 في المركز التاسع.

 

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