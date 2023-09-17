مصر تطلق سراح "إسرائيلي" اعتقلته الشهر الماضي في سيناء

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" مساء اليوم السبت16/9/2023م" إن السلطات المصرية اطلقت اليوم سراح إسرائيلي كانت قد اعتقلته الشهر الماضي في سيناء".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن السلطات المصرية أطلقت اليوم سراح "الإسرائيلي دانييل حاييم" 24 عامًا من جنوبي "تل أبيب" الذي تم اعتقاله في سيناء نهاية الشهر الماضي بعد العثور على طلقات نارية بحوزته.

وفي نفس السياق، شكر وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهين"، السلطات المصرية على تعاونها.

يشار إلى أن "حاييم" يعمل حارس أمن وقد اعتقل قبل ثلاثة أسابيع في طابا في سيناء، عندما كان في طريقه للقيام برحلة مع أصدقائه، وتم القبض عليه على الجانب المصري من الحدود بعد اكتشاف رصاصات في حقيبته، زعم عقبها أن الرصاص تُرك بالخطأ في حقيبته.