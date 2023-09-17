أسعار الذهب اليوم الأحد 17/سبتمبر/2023 في مصر

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الاحد17/سبتمبر/2023 في مصر ، حيث زاد بقيمة 5 جنيهات الغرام في جميع الأعيرة.

فيما ارتفع الجنيه الذهب 40 جنيها بالرغم من الإجازة الرسمية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

ويتابع المصريون تحركات أسعار الذهب بشكل يومي باعتباره الملاذ الآمن في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتختلف أسعار الذهب في مصر وفقا لأسعار المصنعية المعلنة من بعض تجار الذهب والتى تبدأ بين 60 جنيها و180 جنيهاً على حسب حجم المشغولات في الذهب وسعر الغرام، و ممكن ان تصل إلى 200 جنيه في بعض الأنواع في الغرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 حوالي 2497 جنيها للبيع و2509 جنيهات للشراء مقابل 2491 جنيها للبيع و2503 جنيهات للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1873 جنيهاً للبيع و1881 جنيهاً للشراء مقابل 1869 جنيهاً للبيع و1877 جنيهاً للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 17/9/20023 في مصر فسجل حوالي 17480 جنيها للبيع و17560 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2185 جنيهاً للبيع و2195 جنيها للشراء مقابل 2180 جنيهاً للبيع و2190 جنيها للشراءأمس