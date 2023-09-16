سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد17 سبتمبر 2023.. استقرار

فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 يبحث السعوديون بشكل يومي عن اسعار الذهب عيار 24 مقابل الريال السعودي، ويعتبر الذهب عيار 24 الأكثر تداولاً في السعودية، ويوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب عيار 24 كما جاءت بتعاملات اليوم الاحد 17-9-2023.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاحد 17سبتمبر 2023

شهدت اسعار الذهب تراجعاً طفيفاً في السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، مع ترقب الأسواق العالمية وأسعار الفائدة محلياً خلال الأيام المقبلة.

ويتابع السعوديون تحركات أسعار الذهب بشكل يومي باعتباره الملاذ الآمن في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتختلف أسعار الذهب في السعودية وفقا لأسعار المصنعية المعلنة من بعض تجار الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 230.88 ريال (61.57 دولار) بحسب منصة goldprice.

وايضاً سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.02 ريال (53.87 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.16 ريال (46.18 دولار).

سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء

و وصل متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية إلى حوالي 247.62 ريال لعيار 22 فيما وصل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 238.39 ريال، وايضاً وصل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.04 ريال