فلسطين اليوم

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة" وتباينت الآراء حول النهاية خاصة المشهد الكثير الذي لم يفهمه الجمهور.

انتهى المسلسل بالقبض على "جابر" ووضعه في مستشفى الأمراض العقلية والحكم عليه بالإعدام، ليظهر بعد ذلك شاب يغطي رأسه ولا يظهر ملامح وجهه يسير في المدافن ونسمع صوت "جابر" وهو يوجه له رسالة، ولا نعرف من هذا الشاب وما علاقته بالسفاح، وهل معنى ذلك وجود جزء جديد من المسلسل.

"سفاح الجيزة" … إشادة بـ حنان يوسف واختلاف حول النهاية

وعبر Twitter تفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة، البعض عبر عن إعجابه بالنهاية فيما قال آخرون أن نهاية السفاح الحقيقي كانت أكثر درامية، ففكرة خطف ابن الضابط الذي يتولى القضية لتهديده تم تقديمها في أعمال عديدة.

واتفق الكثيرون حول أداء الفنانة حنان يوسف التي قدمت دور "أم جابر" خاصة في مشهد المواجهة بينها وبين ابنها وتغير صوتها وملامح وجهها وقوة الشخصية.





وعرضت الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة" عبر منصة "شاهد vip"، وتبدأ أحداث الحلقة مع والدة "جابر" وهي تتصل به لتطلب منه أن يأتي لزيارتها، وذلك بعد وصول الشرطة لها، يفهم "جابر" من طريقة كلامها أن الشرطة اكتشفت حقيقته ووصلت لوالدته، فيقرر الهرب والابتعاد، ونكتشف أن لـ"جابر" أخ كان ارتكب جريمة في طفولته ودخل الأحداث ومات وحتى والدته لم تدفنه وتكرهه ولا تحب الحديث عنه.

"سفاح الجيزة" … إشادة بـ حنان يوسف واختلاف حول النهاية

لم يعد أمام "جابر" سوى شخصية "حسن" التي يخدع بها الفتاة "نور" ووالدتها، وفي الوقت الذي كان سيذهب فيه إلى منزل "نور" كانت صوره انتشرت في وسائل الإعلام مع الحديث عن قصة السفاح، تشاهد "نور" صورته في التليفزيون وتبكي وعندما يدق باب المنزل تتصل بالشرطة وتصرخ والدتها ليسمع "جابر" أنهما اكتشفا شخصيته فيهرب من المكان.





يسدل الستار على قضية السفاح "جابر" بعد الحكم عليه بالإعدام ووضعه في مصحة نفسية حتى يتم تنفيذ الحكم عليه.

لكن المفاجأة في النهاية المفتوحة للمسلسل التي قد تشير لوجود جزء ثان، مع ظهور شخص لم نر وجهه يسير وسط المدافن، ونسمع صوت "جابر" وهو يقول "متشكش لثانية أني هبعد عنك ومتنساش كلامي خليك في دنيتك وسيب لهم هما دنيتهم، دنيتك أي حاجة عايزها هتبقى بتاعتك الشنطة هتلاقيها في المكان بتاعنا خدها وابدأ من جديد"، من هذا الشخص وما علاقته بـ"جابر" وما الذي سيحدث لا نعرف حتى الآن.





شخصية غامضة ظهرت في نهاية الحلقة

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.