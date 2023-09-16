مقتل فتاة متأثرة بجراحها في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

أكدت مصادر صحفية، مساء اليوم السبت16/9/2023م، وفاة الشابة ألاء جعو من أم الفحم، متأثرة باصابتها في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل.

وبحسب المصادر، فإن الطواقم الطبية أقرت بوفاة جعو، متأثرة بجراحها بعد تعرضها لإطلاق نار على مفرق المشيرفة بالمثلث قبل يومين.

يشار إلى أن ما يزيد عن 167 فلسطينيًا قتلوا بجرائم القتل المتفشية في الداخل المحتل منذ بدء العام الجاري 2023م.