في ذكرى ميلاده.. افتتاح صرح الشهيد اسليم في نابلس

فلسطين اليوم

افتتحت جماهير محافظة نابلس صرح الشهيد القائد حسام اسليم، من سرايا القدس - كتيبة نابلس، وذلك مساء اليوم في البلدة القديمة بنابلس بمناسبة ذكرى ميلاده الذي يصادف اليوم.

وبحضور عائلة الشهيد حسام اسليم وعدد من عوائل الشهداء والأسرى وحشد غفير من جماهير شعبنا وأصدقاء الشهيد، تم افتتاح صرح الشهيد القائد حسام إسليم في البلدة القديمة بنابلس.

وبهذه المناسبة، قال والد الشهيد، إن اليوم هو ذكرى ميلاد حسام، ومحبة الناس له أكبر دليل على أنه حي في قلوبنا، مضيفاً أن ذكراه فينا باقية ما حيينا، وبهذا الحشد الكريم نفتخر بحسام وكأن اليوم هو يوم ميلاده.

واعتبرت والدة الشهيد حسام، أن افتتاح الصرح اليوم يدل على محبة الناس لحسام، وسيرهم على وصيته كما كان حسام سائراً على وصية من سبقه من الشهداء.

من جهته، أكد أحد أصدقاء الشهيد حسام، أن افتتاح صرح الشهيد هو تذكار لصديقنا الشهيد الذي ضحى بدمه في سبيل الدفاع عن هذه الأرض، وهو حاضر بيننا دائماً في وصيته وذكراه الطيبة.

كما أشادت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي بالحضور الجماهيري لافتتاح صرح الشهيد حسام، مؤكدة بأنه استفتاء لنهج المقاومة، وتأكيد على خيار شعبنا للتمسك بوصية الشهداء.

والشهيد القائد حسام بسام بشير اسليم (24 عاماً) أحد قادة سرايا القدس- كتيبة نابلس، ومن قرية رفيديا بمدينة نابلس، كان قد ارتقى شهيداً بتاريخ 22 فبراير عام 2023م، برفقة الشهيد القائد محمد أبو بكر "الجنيدي" خلال تصديهما لقوات الاحتلال الخاصة أثناء اقتحامها للبلدة القديمة بنابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال تتهم الشهيد حسام اسليم بالوقوف خلف عملية قتل الجندي الصهيوني "عيدو باروخ" قرب مستوطنة "شافي شمرون" شمال غرب نابلس، بعد إطلاق النار عليه من سيارة مسرعة، وذلك في 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.