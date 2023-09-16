موعد رواتب موظفي غزة: مصادر تكشف موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8

فلسطين اليوم

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8، وسط تخوفات من زيادة في عدد أيام صرفها، يبحث العديد من موظفي حكومة غزة عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر يونيو، خاصة مع قرب انقضاء الربع الأول من شهر يوليو دون الإعلان من مالية غزة عن موعد رواتب موظفي غزة عن شهر6-2023م، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن ابرز التصريحات الصادرة والتوقعات بشأن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8-2023م، موعد رواتب موظفي غزة كون هذا الأمر يحظى باهتمام الموظفين من ناحية موعد رواتب موظفي غزة

موعد رواتب موظفي غزة

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8، ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، موعد صرف رواتب المتقاعدين.

وأفادت وزارة المالية ، أن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس/2023 غداً الأحد 2023/09/17 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

والشهر الماضي، صرف وزارة المالية في حكومة غزة ، رواتب الموظفين عن شهر 7-2023م، في منتصف شهر 8، بالنسبة الشهرية المعتادة 60% وبحد أدنى 1800شيكل، دون الإعلان او الكشف عن أسباب تأخير صرفها كون موعد صرفها دائما لا يتجاوز الأيام العشر الأولى من كل شهر ميلادي، موعد رواتب موظفي غزة -موعد رواتب موظفي حكومة غزة مدنى وعسكري، موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8

وزارة المالية غزة رواتب الموظفين

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8، وفي شهر 7 الماضي، هددت نقابة الموظفين في غزة ، بتنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.

وقالت النقابة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد".

موعد رواتب موظفي حكومة غزة مدنى وعسكري

وأضافت :" وإزاء هذا الأمر وعليه فإن النقابة تكرر مطالبتها للجهات المختصة بسرعة صرف دفعة شهر يونيو للموظفين"، لافتة إلى أنها ستعمل على تنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير، موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8





موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة شهر8

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8، ولا تزال عمليات البحث متواصلة من قبل موظفي حكومة غزة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، عن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة لشهر اغسطس-2023م، في ظل تخوفات من قبل الموظفين من تأخر عملية صرفها كما حدث الشهر الماضي، والتى أعلنت حينها المالية في غزة عن وجود أزمة مالية تعصف بحكومة غزة، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في هذه المقالة من قبل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر اغسطس 2023 والنسبة المتوقعة، وكذلك أبرز التصريحات الصادرة من قبل المسؤولين في الحكومة بشأن موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر اغسطس 8- 2023 والنسبة المتوقعة، موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8.

موعد رواتب موظفي حكومة غزة اليوم

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8، ويعانى قطاع غزة، من أزمة اقتصادية نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا بسبب العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله تجاه قطاع غزة، والتي اثرت على كافة مناحي الحياة، الأمر الذي يعود مردوده على إيرادات حكومة غزة والتي تحاول دائما توفير رواتب الموظفين بشكل شهري وبنسبة صرف تكون مناسبة ومتوافقة مع الحاجة الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة ، بحسب تصريحات عدد من مسؤولي الحكومة، موعد رواتب موظفي غزة

موعد صرف رواتب متقاعدين حكومة غزة

وفي اطار مقالنا موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8، فنقابة الموظفين وفقا لعدد من موظفي غزة ، لجأت إلى الصمت منذ عدة أشهر رغم تأخر صرف الرواتب

وتشدد سُلطة الاحتلال، من حصارها الخانق على قطاع غزة، منذ عام 2007، ما تسبب بسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية لنحو مليوني مواطن، وزادت نسبة الفقر لأكثر من النصف وارتفاع نسب البطالة لا سيما بين الشباب، وفقًا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وفي مقالنا موعد رواتب موظفي غزة، وبشأن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر8-2023م، رجحت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن موعد صرف رواتب موظفي غزة سيكون يوم الثلاثاء المقبل19-9-2023م، ونفس نسبة الصرف الشهرية المعتادة 60% وبحد أدني 1800شيكل، موعد رواتب موظفي غزة