تطورات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نشرت دائرة الأرصاد الجوية مساء اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، تطورات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت الدائرة أن طقس فلسطين لهذه الليلة، يكون صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما غدًا الأحد، فيكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو صافيا بوجه عام يوم الاثنين، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، فيكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.