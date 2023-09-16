"داخلية غزة" تنشر كشف "تنسيقات مصرية" ليوم الإثنين المقبل

الساعة 09:15 م|16 سبتمبر 2023
معبر رفح
معبر رفح

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت 16/9/2023م، عن وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري ليوم الإثنين (18 سبتمبر)

ودعت الوزارة في تصريح صحفي، المواطنين المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية، و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

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