مسؤول عسكري ليبي: عدد القتلى والمفقودين قد يتجاوز 30 ألفاً

فلسطين اليوم- وكالات

تعهد النائب العام الليبي، الصديق الصور، باتخاذ ما وصفه بــ إجراءات حازمة ورادعة إزاء المتورطين في كارثة إعصار درنة، التي أودت بحياة الآلاف.

وفي غضون ذلك أكد مسؤول عسكري في الجيش الوطني أن هناك مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين بسبب الإعصار.

وقال المسؤول العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه إن عدد الضحايا النهائي لا يمكن حصره حاليا؛ لكنه توقع أن يتخطى الرقم الـ30 ألفاً ما بين قتيل ومفقود.

وأشار الى أن كل عمليات البحث والإنقاذ تتم عبر غرفة يترأسها أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار.

وقدر مستشفى درنة عدد النازحين من المدينة ما بين 30 و40 ألفاً. مشيرا إلى أن الوضع الصحي لمدينة درنة أصبح تحت السيطرة. لكنه نفى استقبال أي إصابات ناتجة عن الأوبئة اليوم السبت.

وأشار إلى تمكن فرق الإنقاذ من انتشال عدد من الناجين من تحت الأنقاض.