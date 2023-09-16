إعصار "لي" يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا

فلسطين اليوم- وكالات

بعد التحرك لأكثر من أسبوع فوق المحيط الأطلسي، اقترب الإعصار «لي» من منطقتي نيو إنغلاند وكندا الأطلسية اليوم السبت، ومن المرجح أن يصل إلى اليابسة في صورة عاصفة استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية ومستوى خطير من ارتفاع الأمواج، وفقاً لـ رويترز.

وتوقع مركز الأعاصير الكندي أن يصل «لي» إلى اليابسة في نوفا سكوتيا في وقتٍ ما بعد الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش في نيو برونزويك مع تراجع قوة الرياح عن مستوى الإعصار.

ويمكن أن يشمل المسار المحتمل توجه العاصفة مباشرة إلى خليج فندي الذي يفصل بين الإقليمين وبه أحد أعلى مستويات المد والجزر في العالم؛ إذ يصل الفارق بين موجة المد والجزر إلى 12 متراً أو إلى 16 متراً عند رأس الخليج.

وأصدر المركز الوطني الأميركي للأعاصير تحذيراً من عاصفة مدارية تشمل مئات الأميال من الساحل من ماساتشوستس إلى نوفا سكوتيا، مما يؤثر على نحو تسعة ملايين شخص.

ومن المتوقع ارتفاع الأمواج بما بين 30 و90 سنتيمتراً في معظم أنحاء نيو إنغلاند، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير.

كما يُتوقع سقوط ما بين 5 و12.5 سنتيمتر من الأمطار، وأن تهب رياح مدارية قوية على المناطق الساحلية.

وفي إجراء احترازي لذلك، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان طوارئ لولاية مين؛ إذ قدمت المساعدة الاتحادية للولاية قبل العاصفة.

وظل «لي» يتحرك كإعصار كبير فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد برمودا لفترة وجيزة، لكن دون أن يسبب أضراراً لأي أشخاص على اليابسة.