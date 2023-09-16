حشد: مجازر الاحتلال "الاسرائيلي" لن تسقط بالتقادم

فلسطين اليوم- غزة

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم.

وأكدت "حشد" في بيان صحفي اليوم السبت، بمناسبة الذكرى 41 لمجزرة صبرا وشاتيلا، أن كل المساعي لتصفية القضية الفلسطينية، لن تفلح في تحقيق أهدافها.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بحق العودة وثوابته وحقوقه الوطنية، مستنكرة العجز الدولي في تفعيل مسار العدالة الدولية.

وطالبت "حشد" السلطة الفلسطينية بتدويل الصراع والعمل على تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية من خلال القضاء الفلسطيني.

ودعت لتشكيل محكمة خاصة لضمان محاكمة القتلة المسؤولين عن تلك المجزرة وباقي الجرائم الدولية بحق الفلسطينيين ما قبل ولاية محكمة الجنايات الزمنية لعام ٢٠١٤.

وتوافق اليوم السبت (16 أيلول/ سبتمبر) الذكرى الـ 41 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها جيش الاحتلال؛ ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

ووفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، فإن "من بين ضحايا المذبحة رضع، وأطفال، وسيدات حوامل وشيوخ وعجائز، وتم التمثيل بجثث بعضهم"، وصنّفت المنظمة، ما حدث في صبرا وشاتيلا ضمن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وطُبعت مجزرة صبرا وشاتيلا في ذاكرة الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا من مذابح عدة، ولا تزال مشاهد الضحايا من البشر والحيوان والأشلاء والبيوت المدمرة شاهدة على مذبحة بشعة لم ترحم البشر أو الحجر.

وتبلغ مساحة "صبرا" و"شاتيلا" نحو كيلومتر مربع واحد، فيما يقدر عدد سكانهما اليوم بحوالي 12 ألف شخص، من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان.