الإطار النسوي ينظِّم لقاءً تحشيديًّا لمهرجان الانطلاقة الجهادية

فلسطين اليوم

نظَّم الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في إقليم الشمال، اليوم السبت16/9/2023م، لقاءً تحشيديًّا لمهرجان الانطلاقة الجهادية، وذلك في قاعة الاتحاد الإسلامي بمسجد القسام.

وحضر اللقاء مسؤولة الإطار النسوي الدكتورة أسمهان عبد العال وعدد من مسؤولات اللجان العامة.

وكان في استقبالهم مسؤولة الإطار للإقليم الأستاذة إيمان صالح ومسؤولات اللجان والمناطق في الإقليم.

وتحدثت الدكتورة أسمهان عبد العال عن حضور المرأة اللافت في جميع محافل ومناسبات والحركة الوطنية وعن دورها في العمل الوطني فهي شريكة الرجل في النضال والمقاومة وانتزاع الحق في هذه الأرض المسلوبة فهي أم الشهداء وأختهم وابنتهم والشهيدة بذاتها مستحضرة عدداً من الشهيدات التي قامت بعمليات بطولية مرغت فيها أنف الاحتلال الصهيوني بالتراب.

وناقشت عبد العال استعدادات الإطار وتجهيزاته والأنشطة والمهام الموكلة لكادرات الإطار التي يقوم بها لأجل التحشيد لمهرجان الانطلاقة الجهادية الذي سينُظم مطلع الشهر الجاري في الذكرى الجهادية للانطلاقة مثمنةً الدور الذي تقوم به الأخوات من أجل رفع راية الحق وإعلاء كلمة الله وفاءً لدماء شهدائنا التي روت هذه الأرض والتي لا نزكِّيها على الله.

بدورها، مسؤولة لجنة الفعاليات العامة الأستاذة حنان صالح أكدت على ضرورة حضور المرأة في الميدان جنباً إلى جنب الرجل، فنساء الجهاد دوماً حاضرات بقوة وبعزيمة لا تكل ولا تلين، مطْلعةً الأخوات على الترتيبات والاستعدادات للتحشيد.

ومن جانب آخر، أوضحت مسؤولة الإطار لإقليم الشمال التجهيزات والأنشطة التي ينظمها الإطار ولجانه فالكل يعمل كخلية نحل من خلال التأكيد على الداعيات في المساجد بحث الأخوات على المشاركة، وكذلك المثقفات من خلال نشر فكر ومبادئ حركة الجهاد الإسلامي ولجنتي الفعاليات الاجتماعية التي تنظم زيارات تحشيدية شملت بيوت عوائل الشهداء والأسرى وعامة المجتمع، تدعوهم للمشاركة في المهرجان مبينة أهمية مشاركة جميع أطياف الشعب الفلسطيني في التفافة حول خيار المقاومة والشهداء.