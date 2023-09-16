فلسطين اليوم

حول فريق ليفربول تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه وولفرهامبتون (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان لاعب خط وسط فريق وولفرهامبتون، الضيوف بهدف مبكر سجله في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

ولكن فريق ليفربول نجح في قلب الطاولة على مضيفه، بإحرازه ثلاثة أهداف متتاليين عبر كل من، المهاجم الهولندي كودي جاكبو، والمدافع الإسكتلندي أندرو روبرتسون، ولاعب خط الوسط الإنجليزي هارفي إليوت في الدقائق (55، 85، 90) على الترتيب، بعد ثلاث تمريرات رائعة "هاتريك" من النجم المصري محمد صلاح.