هل قرر يوفنتوس فسخ عقد بوجبا؟

فلسطين اليوم

علق كريستيان جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس، على وضعية الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط السيدة العجوز، بعد فشله في اجتياز اختبار المنشطات.



واختير بوجبا كعينة عشوائية لإجراء تحليل المنشطات عقب لقاء أودينيزي، ضمن الجولة الأولى للدوري الإيطالي، لتظهر النتائج مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون، ويصبح مهددا بالإيقاف لفترة طويلة عن ممارسة كرة القدم.



وأفادت تقارير عديدة بأن بوجبا اعترف بتناول فيتامينات خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة دون استشارة الطاقم الطبي ليوفنتوس، ما يمنح النادي حجة قوية لإلغاء عقده حال فشله في اجتيار الاختبار الثاني.



وتعليقا على وضع بوجبا، قال جيونتولي، خلال تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "إنه وضع غير سار، سننتظر اختبارات التحاليل المضادة ثم سنقرر مع وكيله ما يجب القيام به".



وعن التعليقات الهجومية التي أدلى بها ليوناردو بونوتشي مدافع يونيون برلين ضد اليوفي ومدربه أليجري، علق كريستيان: "لا يجب أن نتحدث خارج الساحات المناسبة عن بعض الأمور، نحن مقتنعون بأننا نحترك جميع اللاعبين وقبل كل شيء الفريق".