مصرع سبع نساء ورجل في سيول وصواعق رعدية غرب اليمن

فلسطين اليوم- وكالات

تسبّبت صواعق رعدية بمصرع سبع نساء ورجل في غرب اليمن، فيما قضت امرأة في سيول أدت كذلك إلى تدمير عشرات المنازل.

وأفادت مصادر طبية ومحلية لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، بأن ست نساء ورجلا لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر.

وفي تموز/ يوليو، تسبّبت عاصفة رعدية في عدن جنوبا بإصابة ستة مسافرين في مطار المدينة بجروح، بعد انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدّم جزءا من سوره وتضرّر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.