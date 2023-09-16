مصادر عبرية: اطلاق نار نحو موقع عسكري "اسرائيلي" قرب طولكرم

فلسطين اليوم- طولكرم

ذكرت مصادر عبرية مساء اليوم السبت ان موقعاً عسكرياً لجيش الاحتلال تعرض لعملية إطلاق نار قرب ضاحية شويكة في طولكرم.

وذكر ناطق عسكري "إسرائيلي"، أن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات، وقامت قوات عسكرية بعملية مسح في المنطقة وعثرت على فوارغ الرصاص.

وعقب الحدث اقتحمت قوة عسكرية المنطقة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان، فيما صادرت تلك القوة تسجيلات الكاميرات الأمنية.