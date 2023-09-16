اصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة بيتا جنوب نابلس

فلسطين اليوم- نابلس

أفادت مصادر محلية وشهود عيان، مساء اليوم السبت، ان مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأوضحت أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا على بلدة بيتا منذ أيام وتجري مداهمات وتفتيش لإحياء فيها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع ٢٢حالة اختناق بالغاز، مشيرة الى أن المواجهات ما زالت مستمرة في عدة مناطق في بيتا.