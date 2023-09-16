فلسطين اليوم

هل تتأخر رواتب موظفي حكومة غزة لشهر أغسطس 2023- هل تصرف بعد 20 سبتمبر- دأبت حكومة غزة الآونة الأخيرة على التأخير في صرف رواتب موظفيها، لذا يبحث الموظفون عن موعد صرف رواتب موظفي غزة لشهر أغسطس 2023م، في ظل مخاوف الموظفين من صرفها بعد 20 الشهر كما حدث خلال الأشهر الماضية.

هل تتأخر رواتب موظفي حكومة غزة لشهر أغسطس 2023

وبعد أن أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لديها، بدأ عشرات الآلاف من موظفي قطاع غزة بالبحث عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر أغسطس 2023، ونسبة صرف رواتبهم، خاصةً أن وزارة المالية دأبت في الآونة الأخير على التأخير في صرف الرواتب، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الموظفون.

تسمية





هل تتأخر رواتب موظفي حكومة غزة لشهر أغسطس 2023- هل تصرف بعد 20 سبتمبر

وأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس 14/9/2023، موعد صرف رواتب المتقاعدين.

وأفادت وزارة المالية ، أن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس/2023 الأحد المقبل 2023/09/17 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر أغسطس

والأشهر الماضية، صرفت وزارة المالية الرواتب في وقت متأخر عن المعتاد، حيث صر الراتب في النصف الثاني من الشهر، الأمر الذي أثار غضب الموظفين، دفع نقابة الموظفين لإصدار بيان للمطالبة بسرعة صرف الراتب والالتزام بموعدها إلا أن الوزارة لم تصرفها مبكراً وصرفت الراتب في 20/8/2023، فيما صرفت رواتب موظفيها عن شهر يونيو/ حزيران المنصرم في 19/7/2023، بعد تأخير دام نحو أسبوعين وإعلان متكرر عن أزمة مالية طاحنة تعيشها الحكومة.

موعد صرف رواتب موظفي غزة

ويبلغ عدد الموظفين في قطاع غزة، قرابة 50 ألف موظف، بين مدني وعسكري حيث تصرف لهم الجهات الحكومية راتبا بقيمة 60%، وحدا أدنى يبلغ 1800 شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.80).

ولم يتلق موظفو الحكومة في غزة راتباً كاملاً، منذ نهاية عام 2013 أي منذ قرابة عشر سنوات، فيما اتبعت الجهات الحكومية سياسة صرف نسبة من الراتب، بدأت بصرف 40%، ثم ارتفعت إلى 50% قبل أن تصل مع نهاية حرب غزة عام 2021 إلى 60%.

وترجع الجهات الحكومية في غزة أسباب عدم صرف رواتب كاملة، إلى الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ عام 2006، إلى جانب غياب الموارد المالية والاعتماد على الموارد المحلية مثل عائدات الضرائب، التي يتم تحصيلها من البضائع والمواطنين.

ويعاني أكثر من 40 ألف موظف يعملون في قطاع غزة، من تأخر صرف رواتبهم، حيث دأبت وزارة المالية في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، على صرف رواتب موظفي غزة في منتصف الشهر بنسبة 60% وبحد أدني 1800شيكل، رغم تذمر الموظفين أنفسهم والمطالبة بسرعة صرفها.

أزمة مالية خانقة تمر بها وزارة المالية بغزة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر، ما بين الانفاق والايرادات.