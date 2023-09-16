كيم يستعرض قاذفات بقدرات نووية وصواريخ روسية

فلسطين اليوم

استعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السبت 16/9/2023، قاذفات إستراتيجية ذات قدرات نووية، إلى جانب صواريخ فرط صوتية وسفن حربية، ورافقه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن شويغو أطلع كيم على القاذفات الإستراتيجية الروسية تي.يو160 وتي.يو-95 وتي.يو-22 إم 3 القادرة على حمل أسلحة نووية، وتمثل الركيزة الأساسية للقوة الهجومية الجوية النووية الروسية.

وقال شويغو لكيم عن إحدى الطائرات، "يمكنها الطيران من موسكو إلى اليابان، ثم العودة مرة أخرى".

وعُرِضت لقطات أظهرت كيم وهو يسأل عن كيفية إطلاق الصواريخ من الطائرة، وأومأ برأسه وابتسم في بعض الأحيان.

وبعد الطائرات والصواريخ، استعرض كيم الفرقاطة التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادي في فلاديفوستوك، حيث كان من المقرر أن يشاهد عرضا للبحرية الروسية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي وصل -اليوم السبت- إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس)، إن كيم زار مصنعا للطائرات أمس الجمعة.

وتفقد كيم مصنع الطائرات المقاتلة الروسي الخاضع لعقوبات غربية، في إطار زيارة تخشى واشنطن وحلفاؤها أن تعزز الجيش الروسي في أوكرانيا، وتدعم برنامج بيونغ يانغ للصواريخ.

والتقى كيم بطياري الاختبار في ورشة تجميع جسم الطائرة المقاتلة، واستقل طائرة من طراز "سو-57" للاستماع إلى شرح مفصل للمواصفات الفنية، وأداء الطيران للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.

وصعد الزعيم الكوري الشمالي على متن طائرة من إنتاج المصنع لتعرّف أداءها، وشاهد الرحلة التجريبية لطائرة مقاتلة من طراز "سو-35".