محمد صلاح يخطف الأضواء ويدخل تاريخ ليفربول ويتجاوز رياض محرز

فلسطين اليوم

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء خلال مباراة فريقه ليفربول أمام نظيره وولفرهامبتون، في الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة لقدم، بعدما ضرب أكثر من رقم قياسي، بصناعته هاتريك تمريرات.

وكان ليفربول متأخراً في النتيجة على ملعب مولينيو، بهدف دون مقابل في الشوط الأول، قبل أن ينجح صلاح في صناعة 3 أهداف متتالية، لكلّ من الهولندي غاكبو وربرستون وإيليوت.

وذكرت شبكة "سكاوكا" المتخصصة بالأرقام والإحصاءات، أن محمد صلاح وصل للأسيست رقم 63 في البريميرليغ، ليصبح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف تاريخياً متجاوزاً الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق، المنتقل في الميركاتو الصيفي لنادي الأهلي السعودي.

وأضاف المصدر ذاته أن صلاح بات ثاني لاعب يساهم في أكثر من 200 هدف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنكليزي الممتاز، بعد القائد السابق، أيقونة النادي ستيفن جيرارد، في حين ذكرت شبكة "أوبتا" لحظة وصول صلاح للمساهمة رقم 200 مع الريدز في 223 مباراة، وهو ثاني أسرع لاعب يحقق ذلك، حيث سبقه فقط أسطورة أرسنال تيري هنري بـ206 مباريات.

وفاز ليفربول بنتيجة 3-1، لترفع كتيبة المدرب الألماني يروغن كلوب رصيدها إلى 13 نقطة في المسابقة، بعد 4 انتصارات وتعادل واحد، وهي بداية جيدة، سيما أن الفريق يريد المنافسة على اللقب بعد صعوبات كبيرة في الموسم الماضي.