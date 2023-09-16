فلسطين اليوم

بعد انتهاء مسلسل سفاح الجيزة وتفوقه وتصدره الترند ماذا قال بطله أحمد فهمي- بعد عرض آخر حلقتين من مسلسل (سفاح الجيزة) تصدر المسلسل محركات البحث و تريند (تويتر) ، خاصة بعد النهاية المفتوحة التى شهدتها أحداث المسلسل، وسفاح الجيزة مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية عن قاتل متسلسل، تدور الأحداث في إطار الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

بعد انتهاء مسلسل سفاح الجيزة وتفوقه وتصدره الترند ماذا قال بطله أحمد فهمي

و حرص أحمد فهمي على تقديم الشكر للجمهور والذى اعتبره السبب الرئيسي فى نجاح العمل، فقام بنشر صورة من العمل وعلق عليها قائلا: (النهارده خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع الي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من أكبر واحد لأصغر واحد جه الوقت الي حابب اشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل الي عدي توقعاتي).

وتابع: (شكراً بجد لكل حد شكر او عمل بوست او كومنت او حتي نقد ايجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله.

بعد انتهاء مسلسل سفاح الجيزة وتفوقه وتصدره الترند ماذا قال بطله أحمد فهمي



الحلقة الأخيرة من مسلسل سفاح الجيزة

بدورهم تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل و تباينت الآراء حول النهاية خاصة المشهد الكثير الذي لم يفهمه الجمهور. و انتهى المسلسل بالقبض على (جابر) ووضعه في مستشفى الأمراض العقلية والحكم عليه بالإعدام، ليظهر بعد ذلك شاب يغطي رأسه ولا يظهر ملامح وجهه يسير في المدافن ويسمع صوت (جابر) وهو يوجه له رسالة، ولم يعرف من هذا الشاب وما علاقته بالسفاح، وهل معنى ذلك وجود جزء جديد من المسلسل أم لا، فيما عبر البعض الآخر عن إعجابه بالنهاية و أشادوا بها و بالممثلين و لاسيما أداء الفنانة حنان يوسف التي قدمت دور (أم جابر) خاصة في مشهد المواجهة بينها وبين ابنها وتغير صوتها وملامح وجهها وقوة الشخصية. .

شاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل سفاح الجيزة