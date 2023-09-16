الإعلام العبري: "إطلاق نار تجاه موقع لجيش الاحتلال في طولكرم

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت 16/9/2023: إن موقعاً عسكرياً لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، تعرض لإطلاق نار من قبل المقاومين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الضاحية وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، تعود لعدد من المحال التجارية في ضاحية شويكة.