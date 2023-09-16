الإعلام العبري: "إطلاق نار تجاه موقع لجيش الاحتلال في طولكرم

الساعة 04:07 م|16 سبتمبر 2023
جيش الاحتلال يستنفر جنوب لبنان
جيش الاحتلال يستنفر جنوب لبنان

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت 16/9/2023: إن موقعاً عسكرياً لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"  في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، تعرض لإطلاق نار من قبل المقاومين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الضاحية وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، تعود لعدد من المحال التجارية في ضاحية شويكة.