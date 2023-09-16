روسيا: إسقاط مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال أمس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية، خلال يوم أمس.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 270 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أنها اعترضت أيضًا 19 صاروخاً تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.

يُشار إلى أن الجبهات في شرق وجنوب أوكرانيا ما زالت تشهد معارك باستخدام أسلحة ثقيلة بين الجيشين الروسي والاوكرانيين، وسط خسائر بشرية كبيرة من الطرفين.