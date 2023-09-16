كهرباء غزة تصدر تنويهًا هامًا بشأن عمل خط جباليا

فلسطين اليوم

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، تنويها هامًا بشأن عمل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة.

ونوهت الشركة، في بيان، إلى حدوث تعطل مفاجئ لخط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة من داخل الخط الأخضر وذلك اليوم السبت قرابة الساعة 11:30 صباحا.

وأوضحت الشركة، أنه جارٍ العمل حاليا على استكشاف مسببات العطل لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأضافت: أن "فقدان الخط أثر على الحصص الكهربائية في جميع المحافظات، خاصة وأن الطاقة الكهربائية المتدفقة عبر الخط تبلغ 12 ميجاوات".

وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.