فلسطين اليوم

موعد بدء فصل الخريف فلكيا 2023 في فلسطين ، وعمد فريق فلسطين اليوم على نشر التفاصيل الكاملة التي نجيب فيها عن هذا التساؤل في هذه المقالة حيث يوجد فيها كافة المعلومات كما وجراء توزيعها على جميع المنصات الرقمية الخاصة في حسابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة ونطلب من حضراتكم من بعد هذه المقدمة في الاستمرار في قراءة جميع السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة وهو التالي:

موعد فصل الخريف 2023 في فلسطين

وفي هذه الفقرة نشير لكم إلى أن فصل الخريف 2023 في فلسطين فلكيا يصادف يوم السبت المقبل الموافق 23-9-2023 أي يفصلنا أسبوع ونصف من كتابة هذه المقالة .

وبحسب المختصين في دائرة الأرصاد الجوية ، فإن عدد ساعات الليل والنهار فيه يتساوى تقريباً في ذلك اليوم.

موعد بدء فصل الخريف في فلسطين 2023 فلكيا

ونواصل معكم في تقديم المعلومات ، إذ أن راصد جوي فلسطيني ، قال إنه في فصل الخريف (الاعتداء الخريفي) تكون الشمس عامودية على خط الاستواء .

فصل الخريف فلسطين اليوم يستمر حوالي 3 شهور ، وبعد ذلك ندخل في فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي).

موعد أول ايام فصل الخريف 2023

وفي نهاية المقالة التي نوضح فيها التفاصيل الكاملة التي نتحدث فيها عن موعد بدء فصل الخريف 2023 في فلسطين ، إذ أنه مع بدء الخريف تتناقص ساعات النهار تدريجياً نتيجةً لتحرك الشمس باتجاه الجنوب بِفعل دوران الأرض .

ويؤدي الدوران حول الشمس الى نقصان كمية الإشعاع الشمسي إلى تنشط ويبدأ تحرك الكتل الهوائية الباردة من مصادرها تدريجياً.