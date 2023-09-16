فلسطين اليوم

رسميًا.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للموظفين الحكوميين والخاص في فلسطين

مع بداية الشهر الهجري الجديد 1445، يبدأ الكثيرون في السؤال حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في فلسطين، خاصةً الطلاب والموظفين، لذا يسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية للبحث حول موعد إجازة المولد النبوي، حيث تصدر محركات البحث في جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي.

رسميًا.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للموظفين الحكوميين والخاص في فلسطين

وعادة ما تقوم الحكومة في رام الله وغزة باعتبار يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

كشفت مصادر حكومة فلسطينية، اليوم السبت 9-9-2023، عن موعد عطلة مناسبة المولد النبوي الشريف في فلسطين 2023.

وأفادت المصادر، بأن العطلة الرسمية عن المولد النبوي، تصادف يوم الأربعاء 27/9/2023.

ويحتفل المسلمون في بقاع الأرض بهذه الذكرى الشريفة، إحياءً وتمسكًا بسيرة النبي- محمد صلى الله عليه وسلم.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر مقطوع بمشروعيته من جانب دار الإفتاء المصرية، حيث أنه أصل من الأصول ودعامتها الأولى، حيث درج هذا من جانب سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال مولد النبي وإحياء الشعائر الخاصة به، بشتى الطرق المختلفة بأنواع القربات من إطعام الطعام وإنشاد الأشعار والمدائح وغيرها من الأمور المختلفة تخليدًا لهذه الذكرى.

أدعية المولد النبوي الشريف 2023

وكان أكثر ما يحب أن يفعله الرسول في يوم مولده هو الصلاة وكثرة الدعاء، كما أنه كان يحمد الله على نعمه وفضله، وأنه مد في عمره عاما جديدا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصوم في هذا اليوم، ويتساءل الكثير عن دعاء المولد النبوي وتهنئة المولد النبوي 2023.

وعن دعاء المولد النبوي:

- اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا.

- اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

- من أدعية المولد النبوي الشريف 2022، يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

- اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عونًا ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.

- اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عونًا ومعينًا وأن تبني لنا في الجنة قصورًا.

موعد المولد النبوي 2023

المولد النبوي 2023

المولد النبوي

موعد المولد النبوي الشريف 2023

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موعد اجازة المولد النبوي 2023

موعد المولد النبوي الشريف لعام 2023

موعد المولد النبوي