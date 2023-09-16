فلكياً... الخريف يبدأ السبت القادم

فلسطين اليوم

من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف يوم السبت المُقبل الموافق 23-9-2023، حيث تكون الشمس عامودية على خط الاستواء ويتساوى عدد ساعات الليل و النهار تقريباً في ذلك اليوم.

وبدوره، قال الراصد الجوي، ليث العلامي: "إنّ فصل الخريف يستمر لحوالي 3 شهور، وبعد ذلك يحل فصل الشتاء".

وأضاف الراصد العلامي:"ساعات النهار تتناقص تدريجيًا مع بدء الخريف، نتيجةً لتحرك الشمس باتجاه الجنوب بفعل دوران الأرض حول الشمس، مما يؤدي إلى نقصان كمية الإشعاع الشمسي".

وأشار إلى أنه تنشط في هذا الشهر وتتحرك الكتل الهوائية الباردة من مصادرها تدريجيًا.

ويُشار إلى أنه يعد الاعتدال الخريفي من الظواهر الفلكية التي يتسبب في حدوثها ميلان محور دوران الأرض، حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس.