السيطرة على 20 حريقاً في غابات بشمال الجزائر

فلسطين اليوم

أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية بجاية شمال الجزائر، اليوم السبت، السيطرة على نحو 20 حريقاً للغابات بعدة مناطق بالولاية باستثناء حريق واحد.

وقالت خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية في بيان لها: "تم السيطرة وإخماد خلال 24 ساعة الماضية ما يقارب من 20 حريقاً من الغطاء النباتي بعدة مناطق في ولاية بجاية، وحتى الساعة لم يبق سوى حريق واحد في عش الباز ببلدية بجاية وحريق آخر بالمكان المسمى مهوي ببلدية تيشي الذي تم إخماده و يبقى تحت الحراسة".

وأضافت الخلية: "سُخرت كل الإمكانيات لعدة متدخلين للحد من انتشار وتوسع رقعة هذه الحرائق، علي غرار فرق التدخل يوم أمس للأرتال المتنقلة لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج".

وأشارت إلى أنه تم تسخير الإمكانيات الجوية هذه الصبيحة، مبينةً أن عملية الإخماد متواصلة والحريق متحكم فيه.

وكان قد أعلن مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، الليلة الماضية عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.