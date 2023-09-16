فلسطين اليوم

الذهب يرتفع في الأردن اليوم السبت 16/9/2023 .. فكم بلغ سعر عيار 21 ؟ شهدت أسعار الذهب في الأردن، اليوم السبت 16/9/2023 ، ارتفاعاً بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ،وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم سعر الذهب في الاردن وخاصة عيار 21 الاكثر طلبا للأردنيين.

الذهب يرتفع في الأردن اليوم السبت 16/9/2023 .. فكم بلغ سعر عيار 21 ؟

وبحسب التسعيرية اليومية، ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين إلى 39.3 دينارا لجهة الشراء من المحال، و37.6 دينار لجهة البيع.

الذهب يرتفع في الأردن اليوم السبت 16/9/2023 .. فكم بلغ سعر عيار 21 ؟

وارتفع كذلك سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء، 34.9 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 عند 46.3 دينارا.