فلسطين اليوم

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن شهر سبتمبر، يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الكثير من الأسر الفقيرة في غزة والتي تنتظر الـ100 دولار بفارغ الصبر لسداد ما عليها من ديون.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بكل ما هو جديد بخصوص موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة عن شهر سبتمبر، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه ما يقارب من الـ3 ملايين فلسطيني في القطاع المحاصر مع انعدام مصادر الدخل وزيادة البطالة.

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن شهر سبتمبر

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، وقد زادت نسبة البحث من المواطنين، عن الموضوع بعدما كشفت مصادر لـ"فلسطين اليوم"، موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة لشهر سبتمبر، حيث ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر.





موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن شهر سبتمبر

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن شهر سبتمبر، كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء13/9/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة لشهر 9-2023م.

ورجحت المصادر أن يتم صرف المنحة القطرية من بداية الأسبوع المقبل بواقع 100 دولار لقرابة 100ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، تصرف بقيمة 310 من المعارض والمحال التجارية.

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن شهر سبتمبر

موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن شهر سبتمبر، وبشأن إضافة أسماء جديدة، أشارت المصادر الخاصة إلى أن المنحة القطرية لن يطرأ تغيير عليها بشأن عدد الأسماء.