ما هو سبب انتقال هندرسون إلى الدوري السعودي؟

فلسطين اليوم

ذكر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اليوم السبت، أن انتقال جوردان هندرسون إلى الدوري السعودي، جاء بعدما فشل الأول في تقديم ضمانات بشأن مشاركة اللاعب السابق في المباريات مع "الريدز".

وتعرض هندرسون لانتقادات شديدة لانضمامه إلى نادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وقال على إثرها: "إنه كان سيبقى مع ليفربول إذا شعر بأنه مرغوب فيه".

وقال كلوب في تصريحات صحافية: "إن (هندرسون) قال الحقيقة، في جميع الخطوط، هكذا كان الأمر".

وأضاف كلوب: "لو قلت له ابق هنا، ستكون الرجل الرئيسي في خط الوسط، لكان بقي، لكن بقدر ما كنت أريده أن يبقى، لم أستطع أن أقول ذلك".

وأشار أنه ولهذا السبب كان من الأفضل أن ينتقل هندرسون، وليس هناك أي ضغينة أو أي شيء آخر".

جدير ذكره أن هندرسون من مؤيدي المثليين، وتقول منظمة العفو الدولية إن المثليين، وبينهم الأجانب، يتعرضون في السعودية "لخطر السجن والعقوبات البدنية بسبب العلاقات المثلية، أو التعبير عن هويتهم، أو دعمهم لحقوق المثليين.