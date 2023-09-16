فلسطين اليوم

طالب المصور الصحفي أشرف أبو عمرة الذي تعرض لإصابة حرجة في يده اليمنى بعد استهدافه من جنود الاحتلال شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة أثناء تأدية عمله، دائرة العلاج بالخارج بالتدخل الفوري لاستكمال علاجه خارج قطاع غزة، مؤكداً أنه فقد الإحساس في "يده" وبات لا يشعر بها أو يستطيع تحريكها، رغم إجرائه عملية جراحية لها.

وشدد الصحفي أبو عمرة في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أنه لا يزال يُعاني من آلام شديدة في يده جراء الإصابة المباشرة التي تعرض لها، داعياً الجهات المختصة جميعها بالوقوف إلى جانبه والتدخل الفوري لإصدار نموذج علاج له خارج قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، قبل أن تتفاقم حالته الصحية.

وقال: "تعرضت يدي إلى تهتك في العظام وانقطاع في الأوتار، الأمر الذي يستدعي علاجاً فورياً عاجلاً، قبل أن تحدث مضاعفات عليها وتصل إلى مرحلة لا يُحمد عقباها".

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الصحفية تواصلت معه مطمئنة على سلامته، لكنه يطالب بتحرك عاجل حتى يستكمل علاجه في الخارج.

وتابع: "عندما تعرضت لإصابة قبل 4 سنوات، تم منعي من قوات الاحتلال الإسرائيلي للعلاج في مشافي الداخل المحتل والضفة، لكن هذه المرة أطالب المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال للسماح له بتلقي العلاج اللازم خشية من بتر قد يطال أكثر من أصبع في يدي نتيجة التهتك الشديد ".

يشار إلى أن الصحفي أبو عمرة تعرض لإصابة في يده اليسرى قبل نحو 4 سنوات، ما يؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف "أعين الصحفيين" لإخفاء جرائمه بحق الفلسطينيين عن مرأى العالم.

واستنكرت العديد من المؤسسات الحقوقية العربية والدولية ما تعرض له المصور أبو عمرة من عدوان حيث استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين الذين كانوا يغطون تظاهرة في خان يونس في قطاع غزّة حيث الصحفي المستقلّ أشرف أبو عمرة إصبعين، كما أصيب مصوّر وكالة الأنباء الفرنسية سعيد الخطيب في يده.

حيث استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السامة على المواطنين والصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم للاحتجاج على الحصار المفروض على قطاع غزة بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس .

ودعت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات العربية والدولية التي تعنى بحرية الراي والتعبير لتوفير أدوات السلامة المهنية للمؤسسات وللطواقم الصحفية العاملة في قطاع غزة نظرا لافتقاد الكثير من المؤسسات الإعلامية المحلية لهذه المعدات بسبب منعها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

في حين ادان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف استهداف الاحتلال للمواطنين والزملاء الصحفيين خلال فعاليات الشباب الثائر في جمعة شHداء الدفاع عن الأسرى شرق قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة تسعة من الشبان بإصابات مختلفة من بينهم الزميل الصحفي أشرف أبو عمرة، الذي أصيب بشكل مباشر في يده اليمنى، ويتلقى العلاج حاليا بمجمع ناصر الطبي.

وقال معروف :" لقد تعمدت قوات الاحتلال استهداف الصحفيين رغم تواجدهم في مكان يبعد عن تجمع الشبان المتظاهرين، ووضوح الشارات التمييزية التي تدل على كونهم صحفيين؛ في سلوك بات مألوفًا لدى جنود الاحتلال باعتبار الصحفيين بالنسبة لهم هدفا مشروعا، مثلما كان عليه الحال خلال العدوان على غزة أو اقتحام مدن الضفة.

كما استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين خلال تغطيتهم للمظاهرات شرق خانيونس ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود لأداء دورهم بحماية الصحفيين الفلسطينيين ولجم الاحتلال الإسرائيلي عن قمع حرية الصحافة واستهداف الصحفيين دون أدنى مبرر، فضلاً عن ملاحقة ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على سجله الحافل بالجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين في الأراضي الفلسطينية.

في حين ندد التجمع الإعلامي الفلسطيني باستهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم للفعاليات الاحتجاجية المنددة بالحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، والداعمة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، عند الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأكد التجمع الإعلامي أن استمرار استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية الفلسطينية، يأتي في سياق المحاولات الرامية للنيل من الصحفيين الفلسطينيين وإرهابهم وثنيهم عن مواصلة رسالتهم في الانحياز لمظلومية شعبنا وفضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، باعتبارهم شهود للحقيقة.

وشدد التجمع الإعلامي على أن تجاهل المجتمع الدولي للجرائم "الإسرائيلية" بحق شعبنا عموماً والطواقم الصحفية على وجه الخصوص، شجّع قادة الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، مطالباً المؤسسات الدولية التي تعنى بالعمل الصحفي الخروج عن صمتها واتخاذ مواقف أكثر جرأة لمحاسبة الاحتلال وطرده من المحافل الصحفية الدولية.

كما ادانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف قوات الاحتلال للزملاء الصحفيين خلال قيامهم بعملهم بتغطية المظاهرات شرق خان يونس ما أدى إلى إصابة الزميل اشرف أبو عمرة في يده ما استدعى دخوله غرفة العمليات وإصابة عدد من الزملاء والزميلات بالاختناق.

























