الصحة بغزة تحذر من توقف خدمات غسيل الكلى وتعرض حياة 1100 مريض للخطر

فلسطين اليوم

حذر مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة د. علاء حلس من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات قطاع غزة جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة لغسيل الكلى مما يشكل خطراً على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38طفلاً يحتاج كل منهم 3 جلسات غسيل كلوي اسبوعياً لاخراج السموم من اجسادهم الهشة وابقائهم على قيد الحياة.

وأوضح د.حلس أن المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات وأنابيب دموية، لافتا إلى أن ما يتوفر في اقسام غسيل الكلى بالمستشفيات تكفي 10ايام فقط على اكثر حد.

وأوضح د. حلس أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم ما يزيد عن 13 الف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي شهريا وهي تمثل لهم الحياة ، مما يتطلب من كافة الجهات ذات العلاقة الي التحرك العاجل من أجل توفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية والتي تعني استمرار الخدمة لهم والابقاء على حياتهم.