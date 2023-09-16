المرور بغزة: 47 إصابة بـ 72 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت إدارة المرور في إحصائية صدرت عنها، أنّ 72 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن 47 إصابة، إحداها خطيرة، و18 متوسطة، و28 طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 103 مركبات، جراء تلك الحوادث، بينها 22 دراجة نارية.