مقتل 6 أشخاص بسيول تضرب شمال السودان

فلسطين اليوم

قُتل 6 أشخاص، اليوم السبت 16-9-2023، بسبب سيول وأمطار ضربت عدة مناطق بولاية نهر النيل شمالي السودان.

وقالت مصادر محلية: "إن مئات المنازل انهارت بسبب سيول وأمطار ضربت 3 بلدات بمحلية بَرْبَر في ولاية نهر النيل شمالي السودان".

وأضافت المصادر ذاتها: "إن أكثر من 350 منزلا انهارت بشكل كامل في قرية السَلمة جنوبي بربر إضافة إلى انهيار منازل أخرى لم يتم حصرها في كل من قريتي السَعدابية والنبوية".

ومن جانبه، زار والي الولاية القرى المتضررة اليوم، ودعا المنظمات الإنسانية لتقديم العون للمتضررين.