بعد انخفاض كبير بالأمس.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/ 2023 عيار 21

فلسطين اليوم

بعد انخفاض كبير بالأمس.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/ 2023 عيار 21 ، شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت عيار 21، استقراراً حيث بلغ أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2183 جنيهًا بعد انخفاض بالأمس بمقدار 5 جنيهات ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2494 جنيها، وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 1871 جنيهًا، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/2023 ، وخاصة في ظل التقلبات في اسعار العملات الاجنبية

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/ 2023 عيار 21

أسعار الذهب شهدت أمس الجمعة انخفاضاً عيار 21 بختام تعاملات أمس بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بالتزامن مع ترقب المواطنين لاجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي .





سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/ 2023 عيار 21

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 سجل 2503.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2470.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/ 2023 عيار 21

الذهب عيار 21 في مصر سجل 2190 جنيه (شراء)، 2160 جنيها (بيع)، وسجل عيار 18 نحو 1894.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1877.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 35 و50 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1457 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 17620 جنيه.