بعد انخفاض كبير بالأمس.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/ 2023 عيار 21
بعد انخفاض كبير بالأمس.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/ 2023 عيار 21 ، شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت عيار 21، استقراراً حيث بلغ أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2183 جنيهًا بعد انخفاض بالأمس بمقدار 5 جنيهات ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2494 جنيها، وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 1871 جنيهًا، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16/9/2023 ، وخاصة في ظل التقلبات في اسعار العملات الاجنبية
أسعار الذهب شهدت أمس الجمعة انخفاضاً عيار 21 بختام تعاملات أمس بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بالتزامن مع ترقب المواطنين لاجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي .
أسعار الذهب في مصر: عيار 24 سجل 2503.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2470.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام.
الذهب عيار 21 في مصر سجل 2190 جنيه (شراء)، 2160 جنيها (بيع)، وسجل عيار 18 نحو 1894.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1877.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 35 و50 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1457 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 17620 جنيه.