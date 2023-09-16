تجدد الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم

فلسطين اليوم

تجددت الاشتباكات، فجر اليوم السبت 16-9-2023، بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد شهدت العاصمة اشتباكات بشكل عنيف في محيط القيادة العامة للجيش السوداني باستخدام مختلف الأسلحة، فيما تتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة بكثافة.

وكان أعلن الجيش السوداني، أمس، عن تسليم 30 أسيرا قاصرا (دون 18 عاما) من قوات "الدعم السريع" إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الجيش في بيان له: "قمنا اليوم في مدينة أم درمان غربي الخرطوم بتسليم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 طفلا من القصر الذين احتجزتهم قوات الجيش أثناء مباشرتهم للقتال ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة خلال المعارك السابقة".

وأضاف البيان: "ممثلي المنظمة الدولية سيقومون بتسليمهم إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة تمهيدا لتسليمهم لذويهم".

وبدورها، أكدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونيتامس"، على أنها ظلت على اتصال وثيق مع الجيش و"الدعم السريع" لحثهما على وقف إطلاق النار.

ويُشار إلى أنه منذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح أي هدنة في إيقافها، ما خلف 5 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون وأكثر من 12 ألف جريح.