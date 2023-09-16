مزاعم "إسرائيلية": تهديد العبوات الناسفة انتقل من الضفة لقلب "تل أبيب"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، عن أنّ المواجهة مع المقاومة الفلسطينية لم تعد تتعلق بعبواتٍ ناسفة موجّهة ضد الجيش "الإسرائيلي" في الضفة الغربية؛ بل انتقل هذا التهديد لقلب "تل أبيب". وفق زعمها.

وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع: "إنّ عبوة ناسفة وضعت في حديقة "هيركون"، ويقولون في المؤسستين الأمنية والعسكرية "الإسرائيليتين" إنّ "التهديد الفلسطيني يبدو جدياً". بحسب زعمهم.

وأضاف يهوشع: "التهديد الفلسطيني لم يعد يتعلّق بعبوةٍ ناسفة ضدّ قوّات الجيش "الإسرائيلي" في المناطق بل انتقل التهديد اليوم إلى قلب "تل أبيب". بحسب وصفه.

ويُشار إلى أن ذلك جاء في أعقاب اعتقال قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس، فلسطينيين يحملان بطاقات زرقاء ويعملان في يافا بالداخل المحتل ويسكنان قرب القدس، لاتهامهم بزرع العبوة الناسفة وسط "تل أبيب".

وأغلقت شرطة الاحتلال جزءاً من الشارع رقم 431 بالقرب من مدينة الرملة المحتلة.

جدير ذكره أنّ الشرطة "الإسرائيلية" نشرت نحو 5000 آلاف من أفرادها في أنحاء فلسطين المحتلة تحسباً من عمليات المقاومة عشية ما يعرف بـ"عيد رأس السنة العبرية" الذي يُصادف اليوم.