حماس: قصف الاحتلال لغزة واستهدافه المتظاهرين سلوك إجرامي لن يردع شعبنا

فلسطين اليوم

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة نقاط رصد للمقاومة في قطاع غزة، مساء أمس الجمعة؛ جزء من السلوك الإجرامي النازي ضد شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن هذا الإجرام لن يردع شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع لاسترداد حقوقه.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه ضد شعبنا في كل مكان، واليوم يستهدف المتظاهرين السلميين والصحفيين بطريقة همجية، وكذلك قصفه بالطائرات المسيرة".

وأشار إلى أن استمرار الحصار على قطاع غزة جريمة صهيونية متواصلة، مبيناً أن شعبنا من حقه العيش بكرامة وكسر الحصار عن نفسه.

وشدد على حق شعبنا في ممارسة كل أساليب النضال ضد الاحتلال وعدوانه على المقدسات والأقصى وعلى الأسرى، وتصعيد عدوانه على أهلنا في الضفة واستمرار حصار غزة.

وأُصيب 12 مواطناً بجراح بين طفيفة ومتوسطة من بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة أمس الجمعة.