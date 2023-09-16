سلامي يرد على تهديدات رئيس "الموساد": سنقتلعكم من جذوركم

فلسطين اليوم

رد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على تصريحات رئيس الموساد، التي هدد فيها باغتيال قيادات إيرانية، بأن "أعمار الصهاينة ستكون أقصر".

وأكد سلامي، أن إيران "أحبطت جميع الاستراتيجيات والسياسات (الإسرائيلية) على مدى السنوات الـ 45 الماضية".

وأضاف: "فشلت كل سياسات العدو حتى اليوم، من الحروب العسكرية الواسعة، أو حتى الحروب بالوكالة، وقد تمكنا من إبعاد بؤرة تركيز العدو بعيداً عن أم القرى في العالم الإسلامي".

وقال: " إن الصهاينة متورطون في مشاكل كثيرة وآفاق انهيارهم وزوالهم ملحوظة. لذا بدأوا بإطلاق أكاذيب جديدة والتهديد باغتيال قادتنا. إذا كانت الاغتيالات السابقة قد زادت من أمنكم، فاستمروا".

وتابع: "اعلموا إذا أصبحت الأجواء بيننا وبينكم أمنية، فإن أيدينا ستكون مفتوحة أكثر وأعماركم أقصر".

يشار إلى أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، هدد الأحد الماضي، خلال افتتاح مؤتمر أمني نظمته جامعة "رايخمان" في مدينة "هرتسيليا"، باغتيال قيادات إيرانية، وذلك رداً على محاولات زعم أن طهران "حاولت من خلالها استهداف إسرائيليين".

وأضاف، أن إيذاء "الإسرائيليين" واليهود بأي شكل من الأشكال من قبل وكيل أو سلاح إيراني يُهرّب إلى فلسطين المحتلة سيؤدي إلى عمليات ضد إيران".

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية.